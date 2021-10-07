Советник Арестович рекомендовал Зеленскому взять пример с Путина и быть жестче

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киеву следует проявить жесткость во внутренней политике, и порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому взять пример с российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politeka.

«Я считаю, что мы не дорабатываем очень крупно по внутренней политике. Если во внешней [политике] пространство ограниченных возможностей, потому что там толкутся такие "слоны", как США, Китай, Евросоюз и так далее, то во внутренней можно было бы и пожестче порешить, как мне кажется», — подчеркнул политик.

По его словам, Зеленский видит ситуацию со своего уровня, и его позиция может быть продиктована наибольшей осведомленностью. Однако Арестович, если бы стал главой государства, действовал бы намного жестче.

Он рассказал, что ему приснился сон о его президентстве, в котором он с трибуны Верховной Рады пообещал через десять лет оставить Украину страной, которой будет завидовать «весь мир и планеты окрестных галактических систем». Советник заключил, что действовал бы намного жестче Путина и добавил, что «бодливой корове рога не дают».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин рассказал о судьбоносном предложении президента России Владимира Путина о ценах на газ, которое могло изменить судьбу Украины и которое отверг лидер страны Владимир Зеленский. Парламентарий пришел к выводу, что украинским властям безразлична судьба страны и уровень жизни граждан.

