Отправленного в отставку спикера Верховной Рады назвали угрозой Зеленскому

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и отправленным в отставку с поста спикера Верховной Рады Дмитрием Разумковым связан с вопросом конкуренции на следующих президентских выборах. Об этом заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в комментарии «Ленте.ру».

«Видимо, Разумков мог бы стать потенциальным "новым Зеленским" или как минимум расколоть нынешнюю команду уже в период новых президентских выборов в 2024 году, а, возможно, даже раньше», — рассказал Бортник об угрозе Разумкова для Зеленского.

Политолог считает, что именно Разумков по своим рейтингам и положению в политической системе — второй человек внутри партии «Слуга народа».

С учетом того, что Зеленский понабрал "политических токсинов", а его антирейтинги за несколько лет выросли в четыре раза, Разумков мог бы стать кандидатом номер один для "Слуги народа" уже на следующих президентских выборах Руслан Бортник Политолог, директор УИАМП

По его словам, именно проблема переизбрания Зеленского на второй срок стала поводом для отставки Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Кроме того, политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило отмечает, что отставка Разумкова необходима Зеленскому для того, чтобы иметь полностью подконтрольный ему парламент.

Отставке Разумкова предшествовал личный конфликт с Зеленским

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?

Кроме того, отмечает Бортник, в последнее время на эту ситуацию наложились и личные отношения между политиками — президент и спикер не общаются между собой.

По его мнению, Разумков на протяжении последнего года подводил офис президента Украины к нынешнему политическому кризису — он системно не поддерживал решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и выступал со своими инициативами по ключевым законопроектам: о Конституционном суде Украины, земельной реформе, незаконном обогащении, деолигархизации.

«Всюду у Разумкова были своя позиция и предложения, и часто именно они проходили через парламент, а не те, которые хотел принять Зеленский. Разумков фактически вел свою избирательную кампанию, ездил по областям (...) В итоге отношения между спикером Верховный Рады и президентом оказались испорчены», — сказал Бортник.

Зеленский считает, что он сам и есть власть, он и есть команда, а все остальные — лишь его помощники. Все это вылилось в масштабный кризис Руслан Бортник Политолог, директор УИАМП

Как отмечает Чечило, окружение Зеленского нервировали попытки Разумкова вести «самостоятельную игру». «Там искренне не понимали, почему должны разговаривать с Разумковым на равных, когда в их понимании тот просто должен выполнять распоряжения офиса президента. Новый спикер не повторит этой ошибки и будет делать то, что ему скажут. Тотальное послушание — главное качество, которое сейчас в Украине требуется от чиновника любого ранга», — считает эксперт.

Зеленский продолжает давление на оппозицию

Еще в феврале Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады Тараса Козака и трех принадлежащих ему оппозиционных телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Козак входит во фракцию пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине часто называют реальным собственником закрытых СМИ.

Бортник напоминает, что после этого «процесс закручивания гаек» Зеленским продолжился ударом по теневым экономическим элитам, контрабандистам и ворам в законе. «Потом он продолжился зачисткой внутренней конкуренции — например, об этом говорит уход с поста министра внутренних дел Арсена Авакова», — сказал политолог.

Параллельно созданы кризисы для практически всех ключевых оппонентов власти — Юлии Тимошенко, Петра Порошенко, Виталия Кличко. Уже молчу про партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также Анатолия Шария Руслан Бортник Политолог, директор УИАМП

По словам политолога, у всех без исключения конкурентов Зеленского сейчас есть проблемы с властью или правоохранительными органами. Бортник считает, что сейчас власть пытается получить влияние над популярными украинскими СМИ и крупными капиталами посредством применения так называемых «антиолигархических законов».