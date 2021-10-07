Отправленного в отставку спикера Верховной Рады назвали угрозой Зеленскому

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и отправленным в отставку с поста спикера Верховной Рады Дмитрием Разумковым связан с вопросом конкуренции на следующих президентских выборах. Об этом заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в комментарии «Ленте.ру».
«Видимо, Разумков мог бы стать потенциальным "новым Зеленским" или как минимум расколоть нынешнюю команду уже в период новых президентских выборов в 2024 году, а, возможно, даже раньше», — рассказал Бортник об угрозе Разумкова для Зеленского.
Политолог считает, что именно Разумков по своим рейтингам и положению в политической системе — второй человек внутри партии «Слуга народа».
По его словам, именно проблема переизбрания Зеленского на второй срок стала поводом для отставки Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Кроме того, политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило отмечает, что отставка Разумкова необходима Зеленскому для того, чтобы иметь полностью подконтрольный ему парламент.
Отставке Разумкова предшествовал личный конфликт с Зеленским
Кроме того, отмечает Бортник, в последнее время на эту ситуацию наложились и личные отношения между политиками — президент и спикер не общаются между собой.
По его мнению, Разумков на протяжении последнего года подводил офис президента Украины к нынешнему политическому кризису — он системно не поддерживал решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и выступал со своими инициативами по ключевым законопроектам: о Конституционном суде Украины, земельной реформе, незаконном обогащении, деолигархизации.
«Всюду у Разумкова были своя позиция и предложения, и часто именно они проходили через парламент, а не те, которые хотел принять Зеленский. Разумков фактически вел свою избирательную кампанию, ездил по областям (...) В итоге отношения между спикером Верховный Рады и президентом оказались испорчены», — сказал Бортник.
Как отмечает Чечило, окружение Зеленского нервировали попытки Разумкова вести «самостоятельную игру». «Там искренне не понимали, почему должны разговаривать с Разумковым на равных, когда в их понимании тот просто должен выполнять распоряжения офиса президента. Новый спикер не повторит этой ошибки и будет делать то, что ему скажут. Тотальное послушание — главное качество, которое сейчас в Украине требуется от чиновника любого ранга», — считает эксперт.
Зеленский продолжает давление на оппозицию
Еще в феврале Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады Тараса Козака и трех принадлежащих ему оппозиционных телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Козак входит во фракцию пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине часто называют реальным собственником закрытых СМИ.
Бортник напоминает, что после этого «процесс закручивания гаек» Зеленским продолжился ударом по теневым экономическим элитам, контрабандистам и ворам в законе. «Потом он продолжился зачисткой внутренней конкуренции — например, об этом говорит уход с поста министра внутренних дел Арсена Авакова», — сказал политолог.
По словам политолога, у всех без исключения конкурентов Зеленского сейчас есть проблемы с властью или правоохранительными органами. Бортник считает, что сейчас власть пытается получить влияние над популярными украинскими СМИ и крупными капиталами посредством применения так называемых «антиолигархических законов».