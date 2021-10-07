Разумков намекнул на планы баллотироваться в президенты Украины

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, отправленный в отставку 7 октября, намекнул на свои планы баллотироваться в президенты. Об этом сообщает «Страна.ua».

На брифинге после отставки Разумков заявил, что не собирается на пенсию. «Президентские выборы пока не начались. Раньше говорили, что из главы Верховной Рады никогда не получалось президентов, сегодня мы этот ограничитель убрали», — сказал он.

За отставку Разумкова проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». Два дня назад его отстранили от ведения заседаний Верховной Рады.

Офис президента Украины начал готовиться к отставке Разумкова в сентябре. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который президент Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Кроме того, Разумков критиковал закрытие оппозиционных изданий и телеканалов.

В конце мая украинские СМИ сообщили, что между Зеленским и Разумковым возникла настоящая вражда. Отношения между ними испортились еще в конце осени 2020 года. Президент видел в спикере будущего конкурента на новых выборах, а председатель Рады ждал подходящего момента для ухода в оппозицию. При этом Зеленский, по данным источников, активно готовится ко второму сроку.