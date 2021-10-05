Спикера Верховной Рады отстранили от заседаний

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был отстранен от заседаний на фоне скорой отставки

Депутаты Верховной Рады проголосовали за отстранение своего спикера Дмитрия Разумкова от заседаний на два дня. В эти сроки будет рассматриваться вопрос о его отставке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Формально председатель был лишен возможности регулировать работу парламента «за нарушение регламента». «Считаем, что глава Верховной рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в повестку дня, что является грубым нарушением регламента», — заявил зампред фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Однако, как отмечают авторы заметки, это голосование стало «репетицией» на фоне скорого решения вопроса о смещении Разумкова со своего поста. Всего за отстранение спикера от заседаний проголосовало 240 депутатов Рады при 226 необходимых. Большинство из них — члены «Слуги народа».

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке Разумкова в начале сентября. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение СНБО о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

30 сентября депутаты запросили листы для сбора подписей за отставку Разумкова. 4 октября лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия направил спикеру письмо с просьбой покинуть пост, чем официально запустил процедуру его отставки.