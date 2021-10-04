Верховная Рада запустила процедуру отставки спикера

Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия направил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с просьбой покинуть пост, чем официально запустил процедуру его отставки. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, под обращением стоят подписи 175 депутатов при 150 необходимых. В письме Арахамия подчеркнул, что одновременно с этим, как того требует закон, направил просьбу в Счетную палату провести финансовую проверку выполнения сметы парламента в текущем году.

«Запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!» — отреагировал Разумков на публикацию документа.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке Разумкова в начале сентября. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение СНБО о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

30 сентября Арахамия официально запросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Для низложения председателя Рады депутатам потребуется собрать 226 голосов. Сам спикер считает все обвинения коллег в свой адрес надуманными.