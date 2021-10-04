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Спикер Верховной Рады ответил на все обвинения Зеленского

Спикер Верховной Рады: не буду затягивать подготовку к голосованию по своей отставке
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Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает все обвинения со стороны президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» надуманными, однако не будет затягивать подготовку к голосованию по вопросу своей отставки. Его заявление приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам политика, все утверждения, что он «оторвался от команды» президента, являются лишь предлогом для смещения с должности. Глава парламента подчеркнул, что настоящей причиной его конфликта с украинским лидером является несоответствие предвыборной программы «Слуги народа» с реальным положением дел в стране.

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«От чего я оторвался? Давайте поднимем нашу программу, я точно помню, как она создавалась. Если мы говорим по санкциям СНБО (Совета национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») — я не помню, чтобы в программе говорилось о том, что будем вводить санкции СНБО вместо судов», — ответил Разумков. Он подчеркнул, что считает неприемлемым, когда глава государства без решения суда вводит рестрикции против собственных граждан и СМИ по обвинению в связях с террористами.

Спикер также добавил, что вопрос его отставки — публичное дело, а заявления Зеленского и советников о необходимости решить этот вопрос без огласки «могут завести не на ту дорогу». «Я не пользуюсь советами советников, и остальным я не советовал бы их слушать», — отметил председатель Верховной Рады.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке Разумкова в начале сентября. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение Зеленского и СНБО о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

30 сентября лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия официально запросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Голосование по этому вопросу состоится в Верховной Раде в четверг, 7 октября. Для низложения председателя Рады депутатам потребуется собрать 226 голосов.

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