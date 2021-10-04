Стала известна дата голосования за отставку спикера Верховной Рады Украины

Голосование за отставку спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, которого обвиняют в саботировании законодательных инициатив президента Владимира Зеленского, может пройти уже в четверг, 7 октября. Об этом сообщает «РБК-Украина» с ссылкой на свои источники в парламенте.

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По данным собеседника издания, вопрос отставки спикера будет включен в повестку дня во вторник, 5 октября. Отмечается, что несмотря на возможность затянуть данный процесс с опорой на регламент соответствующих процедур в Раде, сделать это вряд ли удастся.

Также стало известно, что члены парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» допускают, что отставку Разумкова поддержат 205-210 депутатов фракции.

2 октября пресс-секретарь партии Зеленского Юлия Палийчук сообщила о том, что на неформальном съезде политической силы в Трускавце депутаты собрали более 150 подписей за отставку Разумкова.

Зеленский при этом подтвердил, что у партии возникло немало претензий к Разумкову, который «ведет самостоятельную политическую жизнь». Среди прочего глава государства упомянул о разногласиях по поводу решений о санкциях и закона против олигархов.

30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. Согласно регламенту, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов, а для отстранения его от должности требуется 226 голосов. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.