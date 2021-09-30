В Верховной Раде назвали кандидата на пост нового спикера парламента

СМИ: в «Слуге народа» рассматривают Стефанчука в качестве кандидата на пост спикера Рады

Парламентская фракция «Слуга народа» рассматривает первого заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в качестве единственного кандидата на должность председателя парламента в случае отставки с этого поста Дмитрия Разумкова. Об пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники во фракции.

По их данным, вероятность отставки Разумкова депутаты фракции оценивают более чем в 50 процентов. При этом инсайдеры не исключили, что действующего спикера Рады могут уволить до конца текущего года.

В четверг, 30 сентября, стало известно, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Сам председатель парламента при этом назвал «ожидаемым» подобный шаг депутатов, пытающихся добиться его ухода с должности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Разумкова в открытом саботаже законодательных инициатив главы республики Владимира Зеленского в угоду третьим лицам.