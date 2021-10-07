Спрогнозировано будущее отправленного в отставку спикера Верховной Рады

Политическое будущее отправленного в отставку с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова пока туманно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Говорить о том, что он составит конкуренцию [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, пока очень рано. Разумков нехаризматичен, считается заумным и скучным», — спрогнозировал эксперт.

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Чечило считает, что личные качества Разумкова не востребованы у украинского избирателя. Также эксперт подчеркнул, что у Разумкова нет своей команды и непонятно, найдет ли он серьезных спонсоров. «Куда более вероятно, что Разумков повторит судьбу Владимира Литвина — политика, который в свое время проявил себя на посту спикера, но карьера которого постепенно сошла на нет», — подытожил политолог.

Ранее Рада Украины отправила Разумкова в отставку. За отставку проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». Разумков после голосования заявил журналистам, что на пенсию не собирается и будет двигаться вперед.

5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний. Поводом было названо нарушение регламента. В «Слуге народа» заявили, что глава Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в повестку дня.

В мае украинские СМИ сообщали, что у Разумкова испортились отношения с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства видит в спикере конкурента на предстоящих выборах, а Разумков ждет момента, чтобы уйти в оппозицию.

