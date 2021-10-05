Глава Верховной Рады назвал незаконным свое отстранение

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал незаконным решение депутатов отстранить его от ведения заседаний на два дня, пишет «Страна.ua».

«Это было незаконно, но я не буду об этом кричать, чтобы никто не думал, что я держусь за должность. Те, кто проводили это голосование, знают, что это было незаконно, но что им объяснять...» — сказал глава парламента на брифинге 5 октября.

Он добавил, что не будет обращаться в суд. «Чтобы потом никто не ходил и не рассказывал, что я держусь за должность. Поверьте, если бы я хотел, то я бы удержался на должности спикера парламента. Я знаю, как это сделать, но не буду», — заявил Разумков.

Председатель Верховной Рады добавил, что не обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским. «Но вы все вчера видели, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ходил в офис президента. Думаю, президент все знает», — заключил Разумков.

5 октября депутаты проголосовали за отстранение Разумкова от ведения заседаний на два дня. Поводом было названо нарушение регламента. «Глава Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в повестку дня, что является грубым нарушением регламента», — сказал зампред фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.

Вопрос от отставке Разумкова внесен в повестку дня в четверг, 7 октября.

Арахамия в конце сентября запросил листы для сбора подписей за отставку спикера. В мае СМИ сообщали, что между Зеленским и Разумковым происходит настоящая вражда: президент видит в спикере конкурента, а глава парламента ждет момента, чтобы уйти в оппозицию.