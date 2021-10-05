В Верховной Раде утвердили рассмотрение вопроса отставки спикера

Депутаты Верховной Рады проголосовали за внесение в повестку вопроса об отставке спикера

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за внесение вопроса от отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова в повестку дня в четверг, 7 октября. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В ходе пленарного заседания за данную инициативу проголосовали 240 депутатов, из них 211 — депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которые изначально и инициировали процедуру отзыва Разумкова. При этом депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» воздержались от голосования.

Сам Разумков в ходе брифинга после заседания заявил, что процедура его отстранения от должности ведется не по регламенту, однако подавать в суд из-за этого не будет, чтобы не создавалось впечатление, будто он держится за должность. Что касается Зеленского, то Разумков заявил, что не разговаривал с президентом уже больше месяца.

5 октября депутаты проголосовали за отстранение Разумкова от заседаний на два дня. Формально председатель был лишен возможности регулировать работу парламента «за нарушение регламента».

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке Разумкова в начале сентября. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

4 октября лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия направил спикеру письмо с просьбой покинуть пост, чем официально запустил процедуру его отставки.