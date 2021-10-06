Спикер Рады обвинил главу партии Зеленского в шантаже

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко пытался его шантажировать в вопросе назначения главы аппарата парламента. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Уйдет глава — аппарат остается. <...> Второй вопрос — отчего вопрос руководителя аппарата появился как шантаж главы Верховной Рады? Или назначь нашего, либо мы тебя снимать будем. Я на шантаж не велся, и вестись не буду», — сказал он.

В ответ на это Корниенко задал Разумкову встречный вопрос: «Я вас шантажировал что ли?». На это спикер Рады ответил, что получил письмо, в котором говорилось «или назначай, или мы тебя снимаем».

«Снимайте, но я аппарат обижать не дам, люди работают круглосуточно. Относительно руководителя аппарата — назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас. Но делать людей, работающих на государственную институцию парламента, заложниками наших с вами политических перетягиваний каната, я не дам», — заявил Разумков.

Вопрос отставки Разумкова будет рассматриваться Верховной Радой в четверг, 7 октября. Разумков в ходе брифинга заявил, что процедура его отстранения от должности ведется не по регламенту.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке спикера Рады в сентябре. Одним из поводов для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который глава республики Владимир Зеленский лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.