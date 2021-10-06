Спикер Рады заявил о давлении со стороны администрации Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24» заявил о давлении со стороны администрации президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, депутатов, которые не желают голосовать за его отставку, вызывают в офис президента, где рассказывают, «что нужно делать в парламенте». Конкретных имен депутатов политик приводить не стал.

«Я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, к примеру, на Банковую (на улице Банковая находится офис президента — прим. «Лента.ру»), и начинают им рассказывать, как и что надо делать в парламенте. Это нормально? Мы с такими принципами шли, с такими подходами?» — заявил Разумков.

Вопрос отставки спикера будет рассматриваться Верховной Радой в четверг, 7 октября. Разумков в ходе брифинга заявил, что процедура его отстранения от должности ведется не по регламенту.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке спикера Рады в сентябре. Одним из поводов для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который глава республики Владимир Зеленский лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

