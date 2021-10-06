В Раде выбрали председателя на заседание по рассмотрению отставки спикера

Заседание Верховной Рады по рассмотрению отставки спикера Разумкова будет вести Гетманцев

В Верховной Раде выбрали председателя на заседание, в рамках которого будет рассматриваться вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Вести соответствующие заседание будет глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Его кандидатуру поддержали 239 парламентариев.

Помимо Гетманцева, среди кандидатов на пост председателя были депутаты Гео Лерос (внефракционный), Алексей Гончаренко (фракция «Европейской солидарности») и Александр Бакумов (фракция «Слуги народа»).

Вопрос отставки спикера будет рассматриваться Верховной Радой в четверг, 7 октября. Разумков в ходе брифинга заявил, что процедура его отстранения от должности ведется не по регламенту.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке спикера Рады в сентябре. Одним из поводов для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который глава республики Владимир Зеленский лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.