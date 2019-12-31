Медведев заявил о прекращении взаимных претензий России и Украины по газу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Украиной урегулированы, а взаимные претензии между странами после подписания нового соглашения прекращены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — считает Медведев. По его словам, транзит российского газа через Украину продолжится «на условиях, устраивающих все стороны».

Премьер также отметил, что подписание документов означает, что даже по самым сложным вопросам Россия и Украина могут «разговаривать и договариваться».

Во вторник, 31 декабря, стало известно, что Россия и Украина подписали все соглашения по газу. Документы, обеспечивающие транзит российского газа через Украину, приобретают юридическую силу, что означает продолжение транзита в Европу после 31 декабря 2019 года. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, одновременно был подписан «целый комплект соглашений и контрактов», который восстанавливает баланс интересов сторон. В «Нафтогазе» заявили, что контракт на транзит подписан по европейскому принципу «качай или плати».

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

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