Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о руководстве Украины. Власти страны стремятся получить прибыль, а жертвующих собой политиков ради страны нет и «пока не будет», написал Медведев в статье для «Коммерсантъ».

Медведев заявил, что во главе Украины стоят «слабые люди». Он обвинил власти страны в стремлении «набить карманы». По его мнению, страной управляют люди, которые пытаются сохранить деньги в заграничном офшоре.

«Многих из них мы неплохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет», — подчеркнул он.

По мнению зампредседателя Совбеза, когда речь идет о получении прибыли, ненависть Украины к России и ее желание вступить в Евросоюз и НАТО «уступают место корыстным мотивам». Он подчеркнул, что для властей Украины «деньги важнее вражды». Медведев уверен, что контакты с такими людьми непродуктивны, поскольку они «в любой момент продадут за пятиалтынный».

В той же статье Медведев объяснил бессмысленность переговоров с Украиной. По его мнению, у власти в Киеве стоят невежественные и необязательные люди, не обладающие определенной позицией.