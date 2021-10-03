В России ответили на слова Зеленского о «наглой» внешней политике Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «наглая» внешняя политика страны помогает ей делать большие шаги в области международного сотрудничества. Свой ответ украинскому лидеру сенатор опубликовал на странице в Twitter.

Пушков отметил, что Зеленский прав в том, что Киеву наглости «не занимать». Однако порекомендовал президенту не приравнивать наглость и силу. «Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение. Наглость — раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является», — заметил российский сенатор.

Ранее 3 октября на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Зеленский заявил, что считает внешнюю политику страны «наглой», а Украину — «мощной». Он отметил, что без сильной международной политики никто бы не увидел шагов страны вперед.

В связи с этим Зеленский призвал украинских политиков быть еще более решительными в достижении своих целей. У Киева нет времени рассчитывать, что Украину примут в Евросоюз, и ждать еще пять лет, резюмировал президент.