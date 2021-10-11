На Украине оценили возможность мира с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Обозреватель», что между Москвой и Киевом возможен только гибридный мир. Он считает, что Россию придется постоянно сдерживать, а для этого необходимо укреплять обороноспособность.

По словам дипломата, украинцы должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Он отметил, что гибридный мир с Россией возможен лишь при условии того, что Украина и ее партнеры смогут «сдерживать» Москву.

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Оценивая возможности армии он подчеркнул, что украинские военные сильны с моральной точки зрения, однако, если говорить о военной составляющей, здесь обнаружатся проблемы. «У нас очень часто говорят, что мы сильные, мы крутые. Я абсолютно согласен. Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону — пока все это на бумаге», — заметил экс-министр.

Также, говоря о военном бюджете страны, он призвал обратить внимание на то, что тот увеличился до 5,95 процента от ВВП при прогнозируемой инфляции 6,2 процента. «Так что какой рост, нулевой или отрицательный?» — задался вопросом Климкин.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не имеет никакой ценности в противостоянии Запада и России, и оценил западную политику фразой «дураков сражаться за Украину нет».