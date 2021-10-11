Медведев оценил политику Запада фразой «дураков сражаться за Украину нет»

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье журналу «Коммерсантъ» заявил, что Украина не имеет никакой ценности в противостоянии Запада и России, и оценил западную политику фразой «дураков сражаться за Украину нет».

Он выразил уверенность, что в настоящее время страна находится под иностранным управлением, которое намного жестче, чем взаимодействие Советского союза с некоторыми странами соцлагеря.

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«Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе - потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что для России в отношениях с Киевом можно дождаться лишь появления «вменяемого руководства», которое не будет нацелено на конфронтацию на грани войны и создания «дебильных Крымский платформ». Он заключил, что переговоры возможны только в том случае, когда украинские власти будут настроены на равноправные и взаимовыгодные контакты с Москвой.

Ранее Медведев заявил, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны. Он объяснил это тем, что у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди, не имеющие определенной позиции, и указал, что таким образом в Киеве «понимают искусство дипломатии».

