На Украине нашли ключ к победе в войне с Россией

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл ключ к победе в войне с Россией. По словам государственного деятеля, Украина сможет одержать верх над Россией только благодаря силе и жестокости США. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты. (…) Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», — сказал он.

Климкин отметил, что только президент США Джо Байден сможет поставить российскому лидеру Владимиру Путину «красные линии». Экс-глава МИД Украины убежден, что на этот шаг не способны ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Европейская комиссия.

Он подчеркнул, что поддержка со стороны западных партнеров очень важна для Украины, ее следует учитывать и использовать. «Конечно, [необходимо полагаться] на себя в первую очередь, а на американцев — во вторую очередь. Американцы с европейцами пусть нам помогают», — заключил он.

Ранее нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением и пообещал России серьезные проблемы. По его мнению, Украина должна вынудить Россию прекратить агрессию. Он также обвинил российскую сторону в манипуляциях, лжи и цинизме и подчеркнул, что «другой России нет». «Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны», — подчеркнул Кулеба.