Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предрек Украине разгром в случае полномасштабного конфликта с Россией. Об этом он рассказал изданию «Украина.ру».

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По его словам, Москва начнет рассматривать различные варианты для сохранения существующего баланса сил, если Киев вступит в НАТО. Он подчеркнул, что если украинские власти перейдут эту «красную линию» и начнется конфликт, то Вооруженные силы Украины будут разгромлены и страна потеряет часть своей территории. При этом эксперт отметил, что Москве не нужно подобное развитие событий, так как для нее важнее стабильность, чем боевые действия.

Ранее эксперты американского аналитического центра RAND пришли к выводу, что Франции в случае войны с Россией грозит быстрый разгром. Утверждается, что вооруженные силы Пятой Республики не обладают достаточными людскими резервами и запасами боеприпасов для длительного противостояния с Россией. Плюсами французской армии назвали современное вооружение, хорошо обученные подразделения спецназа, а также наличие ядерного оружия. Переломить ситуацию смогут США, если вовремя придут на помощь Парижу, резюмирует RAND.