На Украине заявили о возможности Путина остановить войну в Донбассе за минуту

На Украине заявили, что Владимир Путин может остановить войну в Донбассе одним звонком

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что у президента России Владимира Путина есть возможность остановить войну за минуту. Об этом сообщают «Українськi Новини».

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По словам Арестовича, мир наступит, когда на это согласится российское руководство. «Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы ни старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», — заявил он.

Арестович добавил, что Киев может стараться не допустить перехода боевых действий в открытое применение силы, а также сохранить политико-дипломатические пути решения конфликта.

Ранее постпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина категорически отказывается вернуться к очным переговорам в Минске, скрывает от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию конфликта и продолжает обстрелы, от которых страдают мирные жители.

«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», — отмечал Грызлов.