На Украине заявили о возможности Путина остановить войну в Донбассе за минуту

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что у президента России Владимира Путина есть возможность остановить войну за минуту. Об этом сообщают «Українськi Новини».
По словам Арестовича, мир наступит, когда на это согласится российское руководство. «Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы ни старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», — заявил он.
Арестович добавил, что Киев может стараться не допустить перехода боевых действий в открытое применение силы, а также сохранить политико-дипломатические пути решения конфликта.
Ранее постпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина категорически отказывается вернуться к очным переговорам в Минске, скрывает от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию конфликта и продолжает обстрелы, от которых страдают мирные жители.
«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», — отмечал Грызлов.