На Украине заявили о готовности России отказаться от переговоров в Минске

Алексей Резников: Россия смирилась, что очные переговоры ТКГ в Минске более не состоятся

Россия смирилась, что очные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске более не состоятся из-за принципиальной позиции Украины на этот счет. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, запись его выступления доступна на YouTube.

Чиновник напомнил, что киевская делегация отказалась посещать белорусскую столицу из-за сближения президента Белоруссии Александра Лукашенко с Москвой и преследования оппозиции. Он отметил, что украинское руководство не отказывается от переговоров в принципе, готово продолжать диалог в режиме онлайн, однако настаивает на смене площадки для очных встреч.

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«В Минск мы точно ни при каких условиях ехать не сможем. Россияне это поняли, потому что на последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали: "Да, мы готовы, но в каком-то безопасном месте". Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны», — заявил Резников.

Министр добавил, что в сложившейся ситуации виновен лишь Лукашенко, который «разрушив образ независимого посредника», невольно уничтожил и планы Москвы урегулировать конфликт на встречах ТКГ. Он также назвал белорусского лидера непризнанным президентом и заверил, что Украина не изменит своей позиции по этому вопросу.

О невозможности проводить встречи по Донбассу в Минском формате впервые заявил бывший президент Украины и глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он предложил проводить встречи в нейтральной стране, такой как Финляндия или Швейцария.