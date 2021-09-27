Киев высказался по конфликту в Донбассе

Украинские власти категорически против замораживания конфликта в Донбассе. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV. Фрагмент эфира опубликован на YouTube-канале «Свобода слова на ICTV».

По словам Ермака, именно из-за позиции Киева по этому вопросу тема введения миротворческой миссии ООН в регион не обсуждалась в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

«Украинская сторона категорически выступает против замораживания конфликта. И поэтому вопрос голубых шлемов, которые могли бы появиться, не обсуждался. И в данный момент, я думаю, мы пока не в той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос», — заявил Ермак.

Представители «Нормандской четверки», — Украина, Россия, Германия и Франция — а также США ведут переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения и исключительно в формате наблюдателей ОБСЕ.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Киев рассматривает вопрос привлечения миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе, однако для этого в организации, отправляющей миротворцев, должен быть достигнут консенсус. При этом он усомнился в том, что Россия согласится допустить в Донбасс миротворцев.

