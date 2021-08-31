На Украине усомнились в привлечении миротворцев в Донбасс из-за России

Украина рассматривает вопрос привлечения миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе, однако для этого в организации, отправляющей миротворцев, должен быть достигнут консенсус. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

По его словам, такой организацией могут выступить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций (ООН) или Европейский союз (ЕС), однако разворачивание миротворческой операции может занять от 1,5 до 2 лет, что приведет к весомой трате времени в урегулировании конфликта.

Политик также усомнился в том, что Россия согласится допустить в Донбасс миротворцев. «Поскольку главная цель России все эти семь лет — это легитимизация "ЛДНР" [Луганской и Донецкой народных республик], вывод нас на прямые переговоры», — пояснил Арестович стремления России не считаться участником конфликта на Востоке Украины. Он добавил, что ни украинские власти, ни мировое сообщество не допустят такого сценария.

24 июня Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом. Он подчеркнул, что решение о запуске подобного плана должен принимать народ Украины.

По его словам, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в «нормандском формате», то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане.