Киев обвинили в обострении ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь ЛНР Ковшарь: Киев обостряет ситуацию в Донбассе и использует это как пиар

Киев специально создает обострение на линии соприкосновения, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Мария Ковшарь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Управляемый характер обстрелов Донбасса заметен даже при элементарном сопоставлении фактов: как только в Украину приезжают гости с Запада для экскурсии на линию соприкосновения, так сразу растет и число обстрелов со стороны Украины», сказала он.

По мнению Ковшарь, когда президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно показать, что Киев выполняет перемирие, «то и на фронте тишина». Она добавила, что власти обостряют ситуацию у линии соприкосновения. Они используют это как инструмент давления на республики, чтобы вынудить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «переподтвердить перемирие» и помочь главе государства «пропиариться на теме войны».

Ранее постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил о нарушении Украиной прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе. Грызлов указал на то, что украинский представитель в контактной группе Алексей Резников отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного по поводу отмены запрета открывать ответный огонь без согласования с командованием, сказав, что «не надо обращать внимание на публикации блогеров».