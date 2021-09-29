Россия заявила о нарушении прекращения огня в Донбассе

Постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил о нарушении Украиной прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе. Его слова передает РИА Новости.

Грызлов указал на то, что украинский представитель в контактной группе Алексей Резников отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного по поводу отмены запрета открывать ответный огонь без согласования с командованием, сказав, что «не надо обращать внимание на публикации блогеров». «Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ», — отметил он.

Кроме того, по мнению Грызлова, слова Залужного равносильны выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

29 сентября Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе. Командирам разрешено применять все доступное вооружение, а также принимать решения на месте самостоятельно.