Главком ВСУ снял все ограничения на ответный огонь в Донбассе

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание TheBabel.

«Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации», — пишет издание. Также отмечается, что тем же приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что в районе подконтрольного ЛНР села Желобок появилась новая горячая точка. Она также пояснила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двух сотрудников Народной милиции ЛНР. Ковшарь пояснила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах.

Представители «Нормандской четверки», — Украина, Россия, Германия и Франция — а также США ведут переговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы.