Украина и ЛНР сообщили о гибели своих военных под обстрелом в Донбассе

В ООС сообщили о гибели и ранении военных ВСУ в результате обстрела в Донбассе

Один военный погиб и еще один оказался ранен в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

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По данным командования, обстрелу подверглись окрестности населенных пунктов Лебединское, Марьинка и Нью-Йорк. Огонь велся из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. «Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, другой — огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сообщении.

В свою очередь, представители Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщили о гибели своего бойца. Они указали, что военнослужащий Народной милиции стал жертвой снайпера, который сделал как минимум пять выстрелом по позициям ополчения. «Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. Несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат, где обучаются 112 детей. Здание получило сильные повреждения, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.