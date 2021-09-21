Украинские военные обстреляли школу-интернат в ДНР

Школа-интернат в городе Ясиноватая на подконтрольной территории ДНР попала под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

По его словам, несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат, где обучаются 112 детей. Здание получило сильные повреждения, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. «Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище», — написал Шевченко.

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Как отмечает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), всего с начала суток, 21 сентября, военными по Ясиноватой было выпущено около 15 мин. Несколько из них также угодили в здание местного училища, был поврежден газопровод.

Сейчас на месте взрывов работают наблюдатели, чтобы зафиксировать факт обстрелов и определить характер повреждений. Как утверждает Донецк, попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня были проигнорированы украинской стороной.

Накануне, 20 сентября, штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил о ранении украинского военнослужащего после взрыва осколочного снаряда. Киев заверил, что позиции ВСУ подверглись обстрелу из автоматических станковых гранатометов, 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов, также был использованы беспилотники для сброса снарядов ВОГ-17.