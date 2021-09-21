Украинские военные обстреляли школу-интернат в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.
По его словам, несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат, где обучаются 112 детей. Здание получило сильные повреждения, однако, по предварительным данным, никто не пострадал. «Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище», — написал Шевченко.
Как отмечает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), всего с начала суток, 21 сентября, военными по Ясиноватой было выпущено около 15 мин. Несколько из них также угодили в здание местного училища, был поврежден газопровод.
Сейчас на месте взрывов работают наблюдатели, чтобы зафиксировать факт обстрелов и определить характер повреждений. Как утверждает Донецк, попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня были проигнорированы украинской стороной.
Накануне, 20 сентября, штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил о ранении украинского военнослужащего после взрыва осколочного снаряда. Киев заверил, что позиции ВСУ подверглись обстрелу из автоматических станковых гранатометов, 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов, также был использованы беспилотники для сброса снарядов ВОГ-17.