Ветерану АТО сломали позвоночник в Турции

В Турции сломали позвоночник бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, участвовавшему в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

«Известный "ветеран АТО", Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — написал Кива в своем канале в Telegram.

По утверждению депутата, жизни Маймана ничего не угрожает, однако ходить, вероятно, он сможет нескоро.

Сам Майман пока не сообщал об инциденте ни в своем канале в Telegram, ни в Instagram.

В январе 2020 года в украинских СМИ писали, что Кива и Майман устроили потасовку в киевском ресторане МОССО. Многие посты Маймана в Telegram и Instagram посвящены обличению Кивы. Тот, в свою очередь, также неоднократно писал о Маймане — в частности, в июле утверждал, что обратился в Генпрокуратуру и потребовал объявить Маймана в международный розыск.