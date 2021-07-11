Детский тренер и ветераны АТО грабили дома чиновников на Украине

На Украине сотрудники полиции Киевской области задержали организованную группировку, которая на протяжении нескольких лет грабила дома судей и чиновников. По информации портала «Страна.ua», в банду входили ветераны Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, детский тренер по восточным единоборствам и его бывшие коллеги.

Сообщается, для нападений преступники выбирали дома, показанные журналистами в антикоррупционных расследованиях. При этом они заявляли, что следовали благородным целям — «конфисковывали» нажитое «неправедным путем».

Вдобавок члены группировки угрожали потерпевшим оружием, давали детям в руки гранаты, чтобы родители не поднимали шума и даже стреляли в тех, кто решался оказать им сопротивление.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае 2020 года бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, ветеран АТО в Донбассе проткнул шампуром друга после его ответа на вопрос «Чей Крым?»