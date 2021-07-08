Украинский суд выпустил из СИЗО вора в законе Авто Копалу

В Одессе из СИЗО выпущен 66-летний уроженец города Кутаиси Автандил Кобешавидзе, известный в криминальном мире как вор в законе Авто Копала. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, украинский суд принял решение отпустить находившегося в международном розыске авторитета под домашний арест, поскольку не нашел в материалах дела доказательств наличия у Кобешавидзе статуса вора в законе. На решение также повлияло наличие у подсудимого постоянного места жительства в городе и его состояние здоровья. Авторитету необходимо лечение в стационаре.

В России Авто Копала был объявлен в розыск после того, как на него завели дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Ему удалось скрыться за границей, но 31 марта 2020 года он был задержан в Одессе полицией Украины. По словам задержанного, он приехал на Украину меньше недели назад «с целью уехать из России» — но как именно, вспомнить не смог. Кобешавидзе также рассказал, что за 500 долларов приобрел украинский паспорт.

С момента задержания вор в законе находился под арестом в СИЗО, ожидая решения Генеральной прокуратуры Украины по запросу коллег из России о его выдаче. Окончательное решение по этом поводу так и не было принято. Кобешавидзе добивается через суд признания его беженцем, нуждающимся в защите Украины.

При этом после начавшейся в 2021 году борьбы украинских спецслужб с ворами в законе на территории своей страны Авто Копала попал в список авторитетов, в отношении которых введены санкции и которые подлежат депортации.

Кобешавидзе получил статус вора в законе почти полвека назад. За свою криминальную карьеру он получил семь судимостей. В СССР его судили за кражу, бродяжничество и сопротивление представителям власти, а после развала Советского Союза — за наркотики, грабеж и мошенничество.

Последние три судимости, включая самую долгую 12-летнюю, он получил в Екатеринбурге, где обосновался еще в 90-е. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году.