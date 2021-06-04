Украину покинули все воры в законе

Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что все криминальные авторитеты, попавшие под санкции властей, были высланы из страны или покинули ее сами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, эта информация была проверена МВД, а о проделанной работе отчитался лично глава ведомства Арсен Аваков. «В начале года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня — ноль», — сказал Данилов.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил о введении санкций против 557 криминальных авторитетов, которых власти считают ворами в законе. Из них 111 человек были иностранными гражданами.

В течение нескольких недель силовые структуры страны провели ряд масштабных спецопераций по задержанию лидеров преступного мира. Были задержаны два «самых авторитетных вора» по прозвищам Умка и Лаша Сван, позже полиция арестовала обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и оружия вора по кличке Принц.

Десятки других криминальных авторитетов были в принудительном порядке высланы за пределы Украины, еще часть лишилась вида на жительство. Значительное число криминальных лидеров, как заверили силовики, были выходцами из Грузии и Армении.