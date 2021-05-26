Украина выслала и лишила вида на жительство десятки криминальных авторитетов

Украинские правоохранители выслали за пределы страны десять попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) криминальных авторитетов. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции Киева.

По данным силовиков, в числе депортированных оказались граждане Армении и Грузии, которые «поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины».

Еще 27 человек, находящихся под санкциями, были лишены вида на жительство в республике. Часть из них относилась к так называемой категории «смотрящих». «Все они — подозреваемые в уголовных процессах, большинство находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и нести ответственность», — сообщили в полиции.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил о введении санкций против 557 криминальных авторитетов, которых власти считают «ворами в законе». Из них 111 человек являются иностранными гражданами. 20 мая стало известно, что украинские правоохранители сумели задержать двух «самых авторитетных воров» по прозвищам Умка и Лаша Сван.