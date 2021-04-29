На Украине полиция провела масштабные обыски у криминальных авторитетов

В Одесской области Украины полиция провела масштабные обыски у представителей криминального мира. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранительные органы проверяют более десяти жителей Одессы на причастность к распространению преступного влияния в регионе. Некоторые из них имеют устойчивые связи с ворами в законе. Также их подозревают в организации группировок, специализирующихся на грабежах и кражах.

Полиция публикует оперативное видео.

На кадрах видны силовики на оперативных мероприятиях.

По местам проживания подозреваемых в результате обысков изъяты средства для заглушки сотовой связи, 400 тысяч гривен, документы на разные фамилии, а также записи с информацией о преступной деятельности авторитетов.

По итогам следственных действий правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям каждого подозреваемого.