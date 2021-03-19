На Украине избили ветерана АТО

На Украине избили ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Инцидент случился в Одессе, передает УНИАН.

Бывший участник АТО после демобилизации работал курьером почтовой службы. 18 марта он передал посылку клиенту, после чего на него напали пять человек. Четверо из них были в форме охранников.

Ветерану сломали нос и порезали шины служебного автомобиля. Сообщается, что избили его из-за парковочного места.

Полиция возбудила уголовное дело. Другие участники АТО вышли на акцию протеста. Они требуют лишить фирму лицензии.

Ранее сообщалось, что ветеран АТО поскандалил с Порошенко и обвинил его в госизмене.