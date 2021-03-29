На Украине похитили и убили ветерана АТО

На Украине убили ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, передает портал «Диалог.ua».

Преступление случилось в Киеве. Несколько дней назад бывший участник боевых действий Александр Мандыч был избит и похищен из собственной квартиры. 28 марта его тело нашли за городом в лесополосе.

Сообщается, что он погиб от удара ножом. Подозреваемые задержаны и сознались в содеянном. По некоторым данным, у Мандыча был конфликт с рейдерами.

Ранее в Одессе ветерана АТО избили из-за парковочного места. Ему сломали нос и порезали шины служебного автомобиля.