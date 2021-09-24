Доктор военных наук заявил о готовности ВСУ перейти на сторону ЛНР и ДНР

Доктор военных наук Константин Сивков заявил о готовности Украины перейти на сторону Луганской и Донецкой народных республик и России из-за раскола в вооруженных силах. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

По словам эксперта, киевское командование понимает, что большая часть личного состава регулярных войск при первой же возможности перейдет на другую сторону. Главной причиной раскола стали националисты, батальоны которых открыто враждуют с ВСУ, считает Сивков.

«Вооруженные силы Украины, как показал опыт Крыма, как показал опыт Донбасса и Луганска, сильно сопротивляться российским вооруженным силам не станут, скорее всего они по большей части начнут переходить на нашу сторону. <…> Факты того, как бойцы и части соединений регулярных ВС Украины вступали в бой с боевиками террбатов в ходе АТО, известны многократно. Факты того, как боевики террбатов расстреливали уходящих, не желающих продолжать боевые действия бойцов ВСУ, также многократно известны. Между ними серьезный раскол», — сказал доктор военных наук.

Ранее Министерство обороны Украины в ответ изданию «Українські Новини» заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к эскалации напряженности в Донбассе со стороны России, однако брать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) военным путем Киев не будет. В ведомстве считают, что силовой сценарий урегулирования конфликта в Донбассе невозможен из-за позиции украинских властей.