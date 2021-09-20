ВСУ заявили о готовности российских войск к вторжению на Украину

Сергей Наев: российская армия может начать вторжение на Украину в любое удобное время

Россия готова начать боевые действия и развернуть полномасштабное вторжение на Украину в любое удобное для ее руководства время. С таким заявлением в интервью «РБК-Украина» выступил командующий украинскими Объединенными силами в Донбассе (входят в состав Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, хотя командование пока не наблюдает прямых признаков скорой интервенции, в глобальном масштабе число военных угроз для страны увеличивается с каждым годом. Об этом свидетельствуют в том числе милитаризация Крыма и строительство «сверхмощных баз» на общей границе.

Генерал подчеркнул, что украинская разведка пока не зафиксировала признаков создания наступательной группировки на южном направлении. При этом он заверил, что, несмотря на этот факт, российская армия может концертировать свои силы и в глубине своих территорий. «Учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором», — сказал Наев.

17 сентября спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина прорабатывает возможность наступления в Донбассе на случай тяжелой болезни президента России Владимира Путина, хотя и рассматривает дипломатию как приоритетный метод разрешения конфликта. «У нас будет три-пять дней для решения вопроса», — сказал дипломат.