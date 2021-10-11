Замглавы администрации Путина встретится с дипломатом США из черного списка

Заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак встретится с заместителем американского госсекретаря Викторией Нуланд 13 октября. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил ТАСС источник в администрации российского лидера.

«Встреча подтверждена на 13 октября», — подчеркнул собеседник агентства.

Вечером 10 октября сообщалось, что Нуланд прибыла в международный аэропорт Вашингтона, чтобы вылететь в Москву для проведения переговоров. До этого, с 2019 года, американский дипломат находилась в черном списке, и ей было запрещено посещать Россию.

Как отмечалось, Нуланд должна пробыть в Москве несколько дней — с 11 по 13 октября. За это время дипломат примет участие во встречах в Министерстве иностранных дел России и других ведомствах. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от Вашингтона.