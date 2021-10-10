Дипломат США из черного списка прибыла в аэропорт для вылета в Москву

Замгоссекретаря США Нуланд в ближайшие часы вылетит из Вашингтона в Москву для переговоров

Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд (Victoria Nuland) в ближайшие часы вылетит в Москву для проведения переговоров, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 10 октября, она прибыла в международный аэропорт в Вашингтоне. Как уточнил источник, политик приехала в воздушную гавань в приподнятом настроении, но на вопросы журналистов по поводу ожиданий от поездки в Россию отвечать отказалась.

Американский дипломат пробудет в российской столице несколько дней, с 11 по 13 октября. Запланированы встречи в министерстве иностранных дел России, а также других ведомствах. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от Вашингтона. Дипломат с 2019 года находилась в черном списке, ей было запрещено посещать Россию.