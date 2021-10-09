Дипломат США из черного списка России приедет в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая находится в черном списке России, приедет в Москву 11 октября. Об этом сообщили в Госдепе США, передает ТАСС.

Отмечается, что в российской столице американский дипломат планирует встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить двусторонние, региональные и международные проблемы.

В 2019 году Нуланд отказали в российской визе. Она собиралась посетить конференцию в Москве 20-21 мая, организаторами которой выступали Российский совет по международным делам, Немецкое общество внешней политики и Школа перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.

Позже в МИД России рассказали, что американский дипломат находится в черном списке, который был создан в ответ на американские санкционные списки. Россия не публиковала полный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.