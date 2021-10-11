Связь статьи Медведева с визитом Нуланд в Россию опровергли

В статье зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева для газеты «Коммерсантъ», посвященной Украине, нет сигналов, связанных с визитом заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд в Москву. С опровержением выступил источник РИА Новости в секретариате Медведева.

Источник подчеркнул, что в статье Медведева оценивается не политика США, а действия Украины.

Так в секретариате отреагировали на слова депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина. Он считает, что материал неслучайно появился на фоне «постоянных заявлений из Киева» о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также в день приезда в Москву Нуланд — одного из ключевых специалистов Соединенных Штатов по странам бывшего СССР.

В статье российский политик заявил, что переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он заявил, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое». В работе также отмечается, что Киев полностью зависит от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».

Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября.