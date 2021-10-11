Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о наслаждении бабьим летом в Москве. Ее слова передал пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц в своем Twitter-аккаунте.

«Наслаждаюсь бабьим летом в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином», — поделилась она. Дипломат добавила, что американская сторона надеется на консультации с российским правительством, а также бизнес-сообществом и выпускниками программ обмена США. Кроме того, она посетила музей «Гараж» в столице.

Визит Нуланд в Москву проходит 11-13 октября. У нее состоятся встречи с руководством МИД России и с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Сама она заявила, что основной темой переговоров станут отношения Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 октября сообщила, что предложение о визите Нуланд поступило со стороны США. Москва согласилась в обмен на исключение некоторых россиян из санкционного списка.