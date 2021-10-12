МИД России предложил США снять все взаимные ограничения за последние годы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон за последние несколько лет. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что заявление Рябкова прозвучало во время его встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд 12 октября.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Помимо этого, во время переговоров Нуланд и Рябков обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.