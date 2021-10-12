Нуланд назвала встречу с представителями МИД России конструктивной

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала встречу с партнерами из МИД России конструктивной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца.

«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», — процитировал Нуланд представитель американского посольства.

Заместитель госсекретаря прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.

По итогам встречи замглавы российского МИД подчеркнул, что Москва напомнила о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии. Он также указал, что в ходе переговоров с Нуланд была выражена озабоченность России в связи с новым альянсом AUKUS (Австралия, Великобритания, США) в контексте режимов нераспространения ядерного оружия.