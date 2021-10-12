Российскому дипломату дали визу США в обмен на визит Нуланд в Москву

Рябков: в обмен на въезд Нуланд в Россию визу смог получить российский дипломат Воронцов

В обмен на въезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию исполняющий обязанности замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости.

«Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел», — добавил дипломат.

Замгоссекретаря США приехала в Москву 11 октября, ее визит продлится до 13 октября. При этом с 2019 года Нуланд была в черных списках Москвы и не могла попасть на территорию России. Одной из причин исключения оттуда стало то, что на данный момент дипломат занимает официальную должность в американской администрации.

При этом по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, власти РФ согласились организовать визит Нуланд в Москву после того, как Вашингтон пообещал убрать часть россиян из санкционных списков.