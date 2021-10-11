Россия объяснила разработку в стране перспективных видов вооружений

Разработка Россией перспективных комплексов вооружений является вынужденной мерой, принимаемой в ответ на действия США. Об этом заявил и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.
Выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, он указал, что России необходимо поддерживать стратегический баланс. Это связано с развертыванием Вашингтоном «ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара».
Дипломат отметил, что сложившуюся ситуацию предстоит обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога. Также нужно выработать долгосрочные и взаимоприемлемые решения в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности, резюмировал Воронцов.
В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, а завершатся в 2022 году. После этого первый полк, оснащенный ракетами «Сармат», поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» призван заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Комплекс включает многоступенчатую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету. Особенностью комплекса станут способы доставки боеголовок к цели, которые позволят эффективно обходить средства ПРО.
Ранее стало известно о планах по отказу от использования Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Тополь-М» в РВСН. К 2024 году планируется снять с вооружения все ракеты этого типа. В апреле источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС о сроках принятия на вооружение перспективной ракеты «Кедр». Новая МБР может заменить мобильные и стационарные «Ярсы» в 2030 году.