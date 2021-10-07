Россия призвала страны НАТО остановить размещение ракет

И.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Москва призывает страны НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он сказал на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, его слова приводит РИА Новости.

«Призываем страны НАТО проявить прагматичный подход и конструктивно откликнуться на наше предметное предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности», — сказал дипломат.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о наличии проблемных моментов в диалоге Москвы и Вашингтона. По его словам, проблемными моментами являются остановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), развертывание глобальной американской системы ПРО, размещение в Европе нестратегического ядерного оружия США.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.